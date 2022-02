Cammarata difende Osimhen: "Se non fa la differenza è perché non è ancora in condizione"

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Fabrizio Cammarata, ex calciatore, tra le altre, di Juventus, Cagliari e Salernitana: "Juventus-Torino sarà un derby molto interessante. Il Torino, da quando è arrivato Juric, sta mostrando carattere ed intensità. Sa bene che la Juventus sia superiore ma, al tempo stesso, sa che può metterla in difficoltà. Juventus in calo? Quello è stato evidente nel corso di questa stagione, però si sta già riprendendo. Sarà una bella sfida".

Osimhen non è riuscito a fare la differenza

"Ricordiamoci che Osimhen è reduce da un lungo infortunio, non è facile tornare subito in condizione giocando ogni tre giorni. Resta un giocatore fortissimo che mi piace molto, un'arma sempre pericolosa del Napoli. Mertens? Sono due giocatori diversi per caratteristiche: Osimhen aggredisce gli spazi, Mertens può tirar fuori in ogni momento la giocata decisiva".

E' un campionato aperto a ribaltoni e colpi di scena come accadde nel 2000 con la celebre doppietta alla Juventus?

"Quest'anno lo sta dimostrando. Squadre come Verona, Torino o Sassuolo, ti dimostrano che quando vai a giocare nei loro campi che non è semplice. Penso anche all'Udinese. Ai miei tempi magari era diverso, ma oggi credo che il livello sia aumentato e quando giochi con le squadre cosiddette 'medio-basse' è sempre dura. Doppietta alla Juve nel 2000 che riaprì il campionato? Fu un gran momento, ma anche oggi il campionato è aperto a ribaltoni e sorprese. Ringraziamenti da giocatore della Lazio per quella doppietta? Ho sempre avuto un buon rapporto con Simone Inzaghi, capitò di parlarne e sicuramente era contento (ride, ndr)".