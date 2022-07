Camolese: "Koulibaly? Forse ha altre ambizioni e non è detto c’entrino i soldi”

“Forse Koulibaly ha altre ambizioni”. Giancarlo Camolese è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

“Forse Koulibaly ha altre ambizioni”. Giancarlo Camolese è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Se Koulibaly non firma magari pensa a non voler restare al Napoli, e i soldi non è detto c’entrino. Il Napoli più di così non poteva fare, è un giocatore forte, in Europa. Tutti i club con ambizioni cercano difensori centrali del suo livello e qualcosa si sta muovendo. Le società aspettano, Koulibaly è uno dei più forti in circolazione. Quest’anno è tutto anticipato, il mercato però ha le sue date e gli operatori magari cercheranno di capire le mosse di tutti i club. Mertens più volte ha detto di voler restare, secondo me potrebbe farlo”.