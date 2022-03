Camolese non ha dubbi: “Napoli-Milan non è assolutamente decisiva”

"Quando si lotta per un obiettivo così importante i punti pesanti non sono solo questi".

L'allenatore Giancarlo Camolese si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it su Napoli-Milan: "Sarà decisiva? No, assolutamente. Le partite decisive verranno più avanti. Quando si lotta per un obiettivo così importante i punti pesanti non sono solo questi. Ogni giornata, ogni ostacolo diventa vitale nella corsa al tricolore e questo aspetto il Milan, così come le sue avversarie, lo conosce bene”.