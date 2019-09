Camolese: "Vedere un 4-3 è bello per gli spettatori, meno per gli allenatori. Qualcosa non è andato"

L'allenatore Giancarlo Camolese ha microfoni di Radio Sportiva ha parlato così della Juventus dopo la vittoria per 4-3 sul Napoli: "I bianconeri ripartono dai tre punti, che sono una cosa fondamentale. Di errori ne sono stati commessi, qualcuno può dipendere dal fatto che ci sono giocatori arrivati da poco, altri non sono ancora al 100%. Vedere una partita finire 4-3 è bello da spettatore, meno da allenatore. Significa che c'è stato qualcosa che non è andato. Campionato? Stiamo vedendo tanti gol grazie ad un calcio offensivo che guada meno alla tattica e più ai gol. Ci sono delle squadre che sono partite con difficoltà, come la Sampdoria".