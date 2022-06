Camoranesi snobba il Napoli: “Prossimo campionato? Milan favorito ma lotterà con Juve e Inter"

"Però non vedo un gap così netto con Inter e Juventus. Saranno loro il prossimo anno a contendergli il titolo".

Mauro German Camoranesi, ex della Juventus e campione del mondo nel 2006, ha risposto a una domanda sul prossimo campionato nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Penso che il Milan partirà favorito per lo scudetto, perché ha una squadra giovane che ha imparato a fare le cose semplici e comunque mantiene un certo appeal all'estero grazie ai successi del passato. Però non vedo un gap così netto con Inter e Juventus. Saranno loro il prossimo anno a contendergli il titolo".