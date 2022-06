Camozzi: “Se Mertens dovesse andare via, credo che sarebbe lui a perderci di più"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Camozzi, agente Fifa e dirigente dello Spartak Mosca.



A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Camozzi, agente Fifa e dirigente dello Spartak Mosca.

Sui calciatori in scadenza, come Koulibaly e Mertens, che idea ti sei fatto? "Le trattative si fanno sempre in due, e la volontà del calciatore è quella più importante. Ad esempio, per me, un calciatore come Mertens dovrebbe restare al Napoli, e dovrebbe essere lui stesso ad andare incontro alla società. Non è detto che cedere qualcosa sulla parte fissa dell'ingaggio voglia dire guadagnare di meno, perché poi ci sono i bonus, e attraverso questi si evita di dare stipendi sballati. Insomma, un accordo si può trovare con un po di 'sacrificio' da entrambe le parti. E chiedo scusa per aver usato la parola 'sacrificio' in un momento così difficile. Se il belga dovesse andare via, credo che sarebbe lui a perderci di più".