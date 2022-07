Campilongo: “Capisco Spalletti, sostituire Koulibaly non è semplice per diversi fattori"

“Sostituire un giocatore come Koulibaly non è tanto facile, specialmente per un allenatore".

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Salvatore Campilongo, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Sostituire un giocatore come Koulibaly non è tanto facile, specialmente per un allenatore. Ci sono altri fattori che vanno al di là dell’età e della forza del calciatore, parliamo di un leader che è da tanti anni a Napoli. Tra l’altro gioca in un ruolo che è determinante per la squadra. Un allenatore si lega anche al carisma di certi giocatori, capisco l’esigenza di Spalletti nel tenere Koulibaly. Queste cose però vanno risolte sempre prima, non bisognava arrivare ad un anno dalla scadenza del contratto del giocatore. Il Napoli deve risolvere tre casi spinosi: Mertens, Koulibaly e il rinnovo di Meret”.