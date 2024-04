Campilongo: “Conte? Conoscendolo sono molto scettico, al Napoli mancano troppe cose”

"Non vedo il Napoli come un club che può essere allenato da Conte".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'allenatore Salvatore Campilongo: "Conte al Napoli? Me lo auguro, ma sono molto scettico perché il Napoli attualmente non ha quelle cose che un allenatore come Conte vorrebbe. Mancano troppe cose al Napoli: ad esempio non ha un centro sportivo per potersi allenare, cosa fondamentale per avere un allenatore del genere.

Non vedo il Napoli come un club che può essere allenato da Conte, che conosco molto bene avendo vissuto due anni insieme e fatto il master e il corso UEFA. Se De Laurentiis dovesse fare la scelta di Conte è perché farebbe un passo indietro e lascerebbe ad Antonio le mansioni da manager. E’ un allenatore che nello spogliatoio ha carisma è personalità, ne gioverebbe anche la società e lo stesso presidente”.