Canale 8, Mele: "Giocatori come Lozano spaccano le partite, il Napoli deve lavorare su più tavoli"

Silver Mele, giornalista di Canale 8, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli deve giocare su più tavoli. Quando si parlava di Lozano alla fine dello scorso campionato, ricordo l'entusiasmo di tutti gli addetti ai lavori, ex giocatori. Questi sono giocatori che spaccano le partite perchè sono difficilmente identificabili, può essere indicato come un Lavezzi che segna di più. Credo che sarebbe la conferma di quello che Ancelotti ci raccontava alla fine del ritiro di Dimaro, non esistono più giocatori specializzati".