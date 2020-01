Canale 8, Mele svela: "ADL è una furia, sta lavorando alla rifondazione con Giuntoli"

Dagli studi di Canale 8, durante la trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, Silver Mele ha così fotografato il momento del Napoli: "Otto punti nelle ultime 12 giornate di campionate e un destino che pare ormai scritto ed inequivocabile: nella stagione in cui l’autolesionesismo generale ha raggiunto l’apoteosi il Napoli dovrà lottare per venir fuori da una situazione inimmaginabile ma quanto mai concreta e pericolosa. I faccia a faccia all’interno dello spogliatoio continuano perché Gattuso lo ha detto a chiare lettere: affrontiamo i nostri fantasmi e riprendiamo a mettere l’anima sul campo. La Fiorentina intanto passa agilmente in un San Paolo spettrale, anche lei…, e domani sera si proverà a salvare parte della stagione con la Lazio in Coppa Italia. Tutto mentre De Laurentiis è una furia e con Giuntoli sta già lavorando ad una non facile rifondazione".