Canale21, Iannicelli: "Koulibaly punto interrogativo, devono aiutarlo a ritrovare la serenità"

Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha così commentato il ko col Cagliari: "Koulibaly è un punto interrogativo, in questo momento forse non è neanche del tutto sereno. Oltre all'autogol con la Juve, col Cagliari ha sbagliato un gol clamoroso e poi c'è stata l'espulsione. Forse questo atleta, pur bravissimo col Liverpool, vive un momento in cui bisognerebbe essere aiutato a ritrovare serenità".