Canale21, Marcolin: "Under è un doppione di Politano, spesso gioca da solo..."

Dario Marcolin, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Canale 21 alla trasmissione Giochiamo d'Anticipo: "Under? Ci sono alcune partite in cui va a mille all'ora, altre volte in cui non si vede. Lui gioca una partita nella partita, spesso va da solo, fece un grande derby. Ha grandi qualità ma sarebbe un doppione di Politano".