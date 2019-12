Canale8, Iavarone: "Ancelotti ed il Napoli non sono più compatibili con questo stato delle cose"

Durante la trasmissione 'Ne Parliamo il Lunedì' in onda su Canale 8, Toni Iavarone commenta così il momento azzurro: "Ancelotti e il Napoli non sono più compatibili, almeno fin quando perdurerà questo stato di cose. Almeno sino a quando non rivedrà il suo sconcertante e perdente modello-campionato.

Poi c’è il resto, De Laurentiis decida cosa vuol farne del club, tenerlo così, gestito come se fosse una ditta individuale, oppure dargli una governance più completa, che tale sia".