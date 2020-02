Canale8, Mele: "È esplosa la questione arbitrale, Napoli squadra più penalizzata della A"

"Niente da fare, il Napoli si sgonfia progressivamente dopo una prima mezz’ora che sembrava preannunciare un pomeriggio di strenua difesa per il Lecce di Liverani". Dagli studi di Canale 8, durante la trasmissione Ne Parliamo Il Lunedì, Silver Mele ha così fotografato il momento del Napoli dopo il ko con i salentini: "Il Napoli sbaglia tutto ciò che si può sbagliare in zona gol la squadra di Gattuso e finisce per concedere una seconda vita ai salentini. Sotto ritmo questo Napoli non può giocare, così con una buona organizzazione anche avversari con minore qualità riescono ormai più o meno agilmente a violare il San Paolo.

Quarto ko interno per Gattuso e classifica che torna anonima dopo il sussulto della settimana perfetta. Il tecnico calabrese confessa che determinate scelte di formazione non le rifarebbe visto il rendimento di alcuni: specie quelli rientrati dai lunghi infortuni. Mercoledì c’è l’Inter in Coppa Italia: la Beneamata e la Lazio stanno rendendo finalmente incerta la lotta per il titolo.Ma dopo il primo allarme di Commisso in Italia è deflagrata la questione arbitrale e una cosa è sicura: pur non fungendo da alibi il Napoli è la più penalizzata tra le squadre di A".