Candela: "Roma a tratti malissimo, è stata messa sotto dal Napoli"

Vincent Candela, ex difensore della Roma, ha commentato il ko dei giallorossi contro il Napoli negli studi di Roma Tv: “Roma male e a tratti malissimo. Non so se sul risultato ha influito la stanchezza, ma anche tatticamente la Roma è stata messa sotto. Tante cose non sono andate, si è andati in confusione dall’inizio. Nel secondo tempo si è messo più mordente ma ci sono state poche occasioni. Nelle ultime partite si sono fatti pochi gol, nelle ultime uscite sta mancando un po’ tutto”.