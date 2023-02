Canè: "Osimhen? E' andato all'Università e ha imparato in 3 mesi quello che altri imparano in anni"

"Ha avuto la fortuna di avere Spalletti che non si stanca mai di insegnare calcio"

Faustinho Jarbas Canè, ex attaccante e bandiera del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera: "Sto provando molta gioia e felicità per la squadra e per la società, e soprattutto per l'ambiente che merita tutto questo e altro. Peccato che questo campionato, senza togliere merito, sta deludendo in tutti i sensi. Ma non è un modo per sminuire quello che stanno facendo gli azzurri. Il Napoli ha grandi meriti anche negli acquisti, merito anche di De Laurentiis che ormai ha imparato come si sta nel calcio. Il presidente merita rispetto, con il ds Giuntoli e gli altri collaboratori stanno ottenendo grandi risultati. Devo dare atto a Spalletti, al cui arrivo parecchi di noi hanno storto il Napoli più per il carattere che per le qualità di tecnico, di aver fatto un lavoro importante, pensiamo a Lobotka, ma anche per come fa giocare questa squadra. E pensiamo anche al coraggio di togliere Osimhen contro la Roma, per fare posto a Simeone che poi ha deciso la gara.