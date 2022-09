Cané sottolinea: “Zielinski è rinato perchè finalmente gioca nel suo ruolo”

Jarbas Faustinho Canè, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Jarbas Faustinho Canè, ex azzurro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Le premesse per un Napoli che lotterà fino in fondo per lo scudetto ci sono tutte. Il rendimento della squadra è alto e voglio sottolineare la rinascita di Zielinski, un calciatore eccellente che sembrava dovesse essere ceduto a cuor leggero. Invece finalmente gioca nel suo ruolo di mezz’ala e penso che si senta anche più responsabilizzato perché con le varie cessioni è diventato uno dei veterani del gruppo”.