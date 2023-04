Cannavacciuolo fu preso di mira dai tifosi del Torino: "Erano 4 infelici, se a loro è servito..."

Lo chef Antonino Cannavacciuolo qualche settimana fa era alll'Olimpico Grande Torino e fu preso di mira da alcuni tifosi granata.

Lo chef Antonino Cannavacciuolo qualche settimana fa era alll'Olimpico Grande Torino e fu preso di mira da alcuni tifosi granata. Oggi a Il Messaggero il cuoco napoletano racconta l'accaduto: "È vero. Ma erano quattro infelici che dovevano sfogarsi chissà per cosa. Se comportandosi così si sono sentiti bene, è un problema loro. Per i successivi tre giorni tanti tifosi del Torino mi hanno manifestato solidarietà per gli insulti ricevuti".