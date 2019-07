Cannavaro: "Con Icardi sarebbe più facile avvicinarsi alla Juve! Serve salto di qualità per lo scudetto"

Fabio Cannavaro, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport: "Il Napoli per lottare per lo scudetto ha bisogno di fare un salto di qualità. Milik è un attaccante molto forte, come Mertens, ma con un altro centravanti e Manolas diminuire il divario con la Juve sarebbe più facile. Icardi è molto forte e si accorcerebbe parecchio la distanza con la Juve. Diventerebbe un attacco interessante con Milik".