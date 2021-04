Cannavaro elogia Gattuso: "Il calcio del Napoli è il più moderno ed europeo di tutti"

Il doppio ex di Napoli e Juventus, Fabio Cannavaro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: "Gattuso? L’effetto lavatrice, come lo chiamo io. Che capita nella mia città come nel resto d’Italia con le persone che vengono insultate, affogate e poi... asciugate in un turbine senza rispetto. È capitato a Pirlo, anche a Pippo Inzaghi che prima di vincere in casa della Juve era criticatissimo. Troppi eccessi e non lo dico perché parlo di vecchi amici. Due mesi fa Rino era diventato per qualcuno il peggiore di tutti. Ma per l’allenatore contano i numeri. Ora che viene da quattro vittorie consecutive e che finalmente ha a disposizione gli uomini importanti che gli sono mancati a lungo, tutti muti. E non mi si venga a dire che questi risultati sono il frutto del silenzio stampa...".

Sempre sui silenzi: spicca quello di De Laurentiis che in tutti questi mesi di difficoltà non è mai intervenuto.

"Scelte. Che non intendo commentare. Quello che mi preme sottolineare è che invece si vede il lavoro di Rino. La sua crescita di allenatore in questi anni. Il Napoli mostra un calcio propositivo, forse il più moderno ed europeo di tutti per concetti e sviluppo. Perché ha un tecnico che ha idee nuove. Vedo troppe squadre che tornano indietro".