Cannavaro esalta Lautaro: "E' l'unico in Serie A che può giocare nel Real o City"

L'ultimo azzurro ad aver vinto il Pallone d'Oro è Fabio Cannavaro, che ha conquistato il premio nel 2006. L'ex difensore ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, spendendo belle parole per Lautaro Martinez: "Non tradisce. Mi auguro che l'Inter e la Serie A non lo perdano mai. Quando ti chiedi chi dei nostri giocherebbe nel Real o City, dici Lautaro e forse nessun altro....Calhanoglu ha qualità notevoli, fa bene anche con la Turchia. Lookman? Non mi ha sorpreso dopo i tre gol in finale, la sua stagione è stata incredibile".