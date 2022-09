Cannavaro: "Il Napoli partirà forte, ma attenzione: pressare il Liverpool per 90' è impossibile"

"Secondo me Klopp ha scelto Firmino dal 1’ per non dare un punto di riferimento ai difensori centrali del Napoli"

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Fabio Cannavaro, opinionista di 'Prime Video', è intervenuto nel pre-partita di Napoli-Liverpool: "Pressare per 90’ contro il Liverpool è impossibile. Sicuramente il Napoli deve partire forte, ma deve tenere degli equilibri. Non sempre si può pressare alti, alle volte si può essere compatti e ripartire. Secondo me Klopp ha scelto Firmino dal 1’ per non dare un punto di riferimento ai difensori centrali del Napoli e per dare una mano al centrocampo su Lobotka che si abbassa per ricevere la palla. Sa che il Napoli partirà forte e all’inizio vorrà essere più accorto".