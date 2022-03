Cannavaro: "Insigne non mi è piaciuto col Milan, ma vorrà salutare nel migliore dei modi"

Fabio Cannavaro, pallone d'oro e campione del mondo nel 2006, ha parlato del Napoli e non solo al Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Cannavaro, pallone d'oro e campione del mondo nel 2006, ha parlato del Napoli e non solo al Corriere dello Sport: "Lorenzo non è piaciuto neanche a me contro il Milan, ma ha corso, eccome. Immagino, conoscendolo, che abbia voglia di staccarsi nel miglior modo possibile, non si risparmierà, non è nella sua natura, e anche stavolta si è sbattuto. Poi ci scappa una gara un po’ così, ma lui è lo stesso che la domenica precedente aveva impresso la svolta con la Lazio. Solo che talvolta ce ne dimentichiamo".