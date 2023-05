Cannavaro jr esalta ADL: "Per idee e determinazione sei ancora un ragazzino"

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha fatto gli auguri a De Laurentiis per i 74 anni compiuti ieri attraverso i canali social del club azzurro

Paolo Cannavaro, ex capitano del Napoli, ha fatto gli auguri a De Laurentiis per i 74 anni compiuti ieri attraverso i canali social del club azzurro: "Grande pres, auguri di buon compleanno. Un'altra candelina sulla torta, ma gli anni sono solo un numero. Chi la conosce bene sa che in quanto a idee e determinazione è ancora un ragazzino".