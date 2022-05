Cannavaro jr: "Insigne in Canada si divertirà di più. Non so spiegarmi questo finale di stagione"

L'ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport

L'ex capitano del Napoli Paolo Cannavaro ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport parlando anche dei trofei vinti con Insigne: "Non sapete che orgoglio è. Come ci si senta da napoletani a sollevare un trofeo. Anche a distanza di tanti anni potremo raccontarlo ai nostri figli e nipoti. E a quel punto, nel tempo, ti vengono riconosciuti anche i meriti. Ecco questo mi sento di dire a Lorenzo. Andando in Canada, a giocare un calcio diverso, che gli consentirà di divertirsi di più, a Napoli ci sarà anche chi lo rimpiangerà. E col tempo lui troverà il giusto equilibrio nel rapporto con la città, quell’amore forte che io provo oggi più che mai».

A lei non è mai capitato, ma Lorenzo per due volte ha sentito il profumo di scudetto.

"E sapendo quanto ci tiene sarà amareggiato soprattutto per questo finale amaro di stagione. Che io non riesco a spiegarmi. La squadra era cresciuta e aveva tutte le qualità per vincerlo, ma è mancata. Ed è evidente che poteva fare qualcosa in più. Per il capitano sarà stato ancora più duro accettare tutto questo".