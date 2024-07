Cannavaro: "Osimhen ha bisogno di meno occasioni di Lukaku per segnare"

"Sono tutti contro l'Inter, ma non sarà facile raggiungerla". Parola di Fabio Cannavaro, intervistato oggi da La Gazzetta dello Sport per disegnare una griglia delle favorite al prossimo scudetto che, a suo dire, vede ancora in prima fila gli attuali campioni d'Italia in carica: "Ha il vantaggio di non aver cambiato niente dopo lo scudetto. Visto cos'è successo al Napoli dopo Spalletti?", ricorda l'ex difensore.

Ma chi sarà l'anti-Inter? "Il Napoli se tiene Osimhen e Kvara. L'anno scorso l'ho studiato con grande attenzione: è fortissimo. Osi tocca due palloni e fa tre gol, è imprevedibile, ha bisogno di meno occasioni di Lukaku. Conte mette sempre i giocatori al loro posto, il valore aggiunto è Oriali, che lo libererà dal lavoro sporco, permettendogli di dedicarsi alla squadra".