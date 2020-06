Cannavaro scherza su Buffon: "Non si vuole rendere conto che deve finirla"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Cannavaro ha così parlato del suo amico ed ex compagno Buffon, portiere della Juventus: "Non si vuole rendere conto che deve finirla. Ma Gigi è strepitoso, sempre, persona eccezionale, non sono atleta straordinario. E allora, se si diverte, continui. Ma non tanto, eh".