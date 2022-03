Cannavaro: "Sogno di allenare il Napoli, sono sempre stato tifoso. Su Insigne e lo scudetto..."

Fabio Cannavaro, ex difensore azzurro, campione del mondo e Pallone d'Oro nel 2006, ha parlato a Sky Sport

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fabio Cannavaro, ex difensore azzurro, campione del mondo e Pallone d'Oro nel 2006, ha parlato a Sky Sport: “Dall’inizio dell’anno che dico che il Napoli è una buona squadra, allenata da un grande allenatore. Insigne ha dato il massimo fino ad oggi, non ha avuto offerta da parte della società e quindi ha dovuto pensare al suo futuro. Legatissimo al Napoli ed a Napoli, lo ha sempre dimostrato in questi anni. Io in panchina a Napoli? E’ un sogno, sono sempre stato tifoso del Napoli, fin da ragazzo. So che devo lavorare, fare le mie esperienze. Vediamo in futuro”.