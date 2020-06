Cannavaro tifa Napoli: "È la squadra della mia città e Gattuso merita un trofeo"

Intervistato dal Corriere dello Sport, Fabio Cannavaro ha così parlato della finale di Coppa Italia: "Per chi tiferò? Se c'è la squadra della mia città in campo e l'allenatore è Gattuso, allora non posso che aver piacere che a vincere siano loro. Anche perché penso che Rino meriti la soddisfazione di godersi un trofeo. Protagonisti? Insigne e Cristiano Ronaldo".