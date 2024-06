Cannella: "Chiesa perfetto per Conte. Di Lorenzo? Le guerre non servono a nulla..."

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Giuseppe Cannella, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte e Manna faranno dei colloqui con tutti i calciatori e capiranno gli umori di tutti. Dopo di che, tra i vari colloqui, si va a vedere con la proprietà che tipo di budget c’è e che introiti possano esserci con delle cessioni. Il sostituto di Osimhen? Il Chelsea spera di cedere Lukaku, per un paio d’anni l’hanno prestato perché non ha convinto. Quando verrà ceduto Osimhen allora si inizierà a parlare col Chelsea. E’ una trattativa difficile da portare avanti, magari il Napoli lo può prendere in prestito con diritto di riscatto.

Politano e Chiesa? Politano è cresciuto nel settore giovanile della Roma e questo è un altro vantaggio. Poi la Roma giocherà con un modulo congeniale alle sue caratteristiche. Chiesa invece sarebbe perfetto per il Napoli di Conte. Di Lorenzo? Bisogna stare sereni, le guerre non servono a nulla. La saggezza di chi deve gestire questa situazione sarà molto importante”.