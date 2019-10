Cannella: "Con il Salisburgo la stessa concentrazione vista col Liverpool"

Beppe Cannella, dirigente sportivo è intervenuto ai microfoni di ''Si Gonfia La Rete'', in onda su Radio Marte. Queste le sue parole: "Mi auguro ci sia la concentrazione che la squadra ha messo contro il Liverpool. Si pensa al passaggio del turno, è una partita fondamentale per affrontare con tranquillità il resto del girone.



Giocatori distratti dal loro futuro? Dal momento che stipuli un contratto dovresti essere felice. la professionalità deve essere messa sempre in primo piano.



Salisburgo? E' una squadra che emula l'Atalanta. Quando c'è da marcare, marcano per tutto il campo a uomo, un po come fanno Gasperini e Juric".