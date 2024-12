Cannella: "Isaksen? L'errore sul gol è di tre giocatori", e non cita Neres

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, parla in diretta a Radio Marte delle future mosse a gennaio del club di De Laurentiis: "Il Napoli ha una grande rosa, costruita per centrare il ritorno in Champions, nei titolari è forte e attrezzato e quando hai un solo obiettivo diventa difficile migliorare le alternative. Forse qualcosa andrebbe proposto in difesa, magari al posto di Juan Jesus, perché Rafa Marin va ancora valutato. Contro la Lazio la sconfitta è arrivata per un episodio, su cui sbagliano Lobotka e i centrali difensivi che non hanno aggredito Isaksen. L’Udinese è una squadra ostica, il Napoli dovrà cercare di vincere anche magari pensando solo ad essere meno bello ma più concreto".

