Cannella: "Lozano diverso da Icardi ma non è una scommessa con Edu Vargas..."

"Lozano? Vanno bene i giudizi di tutti i tifosi, ma la parte tecnica del Napoli avrà valutato tutti i profili. Lozano è diverso da Icardi, ma non è Edu Vargas che comunque aveva grandi prospettive quando arrivò a Napoli”. Lo ha detto, intervenendo a Radio Marte il procuratore Giuseppe Cannella. “Il Napoli ha dimostrato il suo interesse verso Icardi, ma non può muoversi più di tanto finché non viene fuori la volontà precisa dell’argentino", ha detto ancora Cannella.

