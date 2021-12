Cannella: “Napoli senza giocatori di personalità e nell’ambiente troppi sbalzi d’umore”

Peppe Cannella, dirigente sportivo, parla così del momento del Napoli ai microfoni di Radio Marte: “La stanchezza è un fattore ma mi viene in mente una frase che ho sentito da tanti anni nel calcio. C’era una grande allenatore come Liedholm che aveva fatto bene nelle milanesi, andò alla Roma e vinse lo Scudetto. Disse che vincere da Roma in giù equivale a vincere 5 Scudetti. Magari la vittoria a Milano ha soddisfatto il pubblico, la stampa, gli osservatori, condizionando i giocatori. Questo aspetto va considerato. Poi ci metti che dopo 2 mesi stressanti di partite non tutto è gestibile mentalmente.

Lo Spezia è arrivato libero dall’assillo del risultato, il problema è che manca la continuità al Napoli. Soprattutto è l’ambiente che porta a questi errori. La Roma di Mourinho fa 3 partite e lui è un grande, poi pareggi contro la Sampdoria. Questi cali di tensione dovuti agli eccessivi sbalzi di umore ci sono.

Questa squadra latita di giocatori di personalità ed evidentemente questo dipende anche da De Laurentiis che non vogliono persone di personalità. Mercato Napoli? E’ evidente che ci siano delle lacune in alcuni ruoli. Se il 2 o il 3 gennaio arriverà un difensore vorrà dire che l’avevano preso a novembre, difficile”.