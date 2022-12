Cannella: "Spalletti è il Mourinho italiano e ADL può farlo diventare come Ferguson"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo e operatore di mercato

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giuseppe Cannella, direttore sportivo e operatore di mercato: “Anguissa è un longilineo e più appariscente di Ndombelé, ma quest’ultimo nella migliore condizione può dare tanto. Riscatto? Non tutti siamo uguali nel supportare questo passo gigante economico. È un giocatore che in Italia può fare tanto, può fare tanti ruoli. Sembra che il Napoli non voglia trattenerlo? Magari quello del Napoli è una strategia per poter far risparmiare qualcosa alla società. Zanoli? Il Napoli sicuro sta monitorando un profilo più esperto di Zanoli, ma in questa situazione è difficile andare a metterci mano. C’è sintonia e sinergia in squadra, sicuramente si monitora sempre il mercato. Il Napoli è ritornato a quel lavoro di osservazione in 365 giorni.