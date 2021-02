Cannella sta con Gattuso: "Senza Osimhen e Mertens è dura trovare un modulo definitivo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'intermediario di mercato, Giuseppe Cannella:

Sulle critiche alla squadra: "Magari ha contribuito anche la pandemia perché non andando allo stadio sono tutti lì sui social a guardare le tv e per cui si accende la polemica. Il nostro mondo è fatto sempre da queste situazioni che se c'è qualcosa che non va sei soggetto a tutte queste critiche".

Sul modulo: "Vai alla base perché quando prendi un allenatore di concerto con lui si cerca di individuare quelle che sono le caratteristiche dei giocatori migliori per lui. Purtroppo Gattuso è alla ricerca di questo modulo definitivo però si deve dire che non avendo avuto Mertens e Osimhen per tanto tempo e giocando solo con Petagna, è normale fare più fatica".

Sul veleno: "Ci sono giocatori che hanno nelle proprie caratteristiche questa qualità che il mister definisce veleno. E’ una qualità che devi avere dentro, la volontà di combattere, di mettere tutto quello che hai al di là delle qualità tecniche”.