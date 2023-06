Canovi: "Chi allenerà il Napoli? De Laurentiis è imprevedibile"

"Se dovesse rimanere questo Napoli ok, altrimenti sarebbe un altro discorso”.

A Tuttomercatoweb è intervenuto l’operatore di mercato Dario Canovi: "Chi a Napoli per il dopo Spalletti? De Laurentiis è imprevedibile. Chi va ha comunque un compito estremamente difficile, perché raccogliere l’eredità non è facile. Poi bisognerà vedere cosa accadrà con le cessioni. Se dovesse rimanere questo Napoli ok, altrimenti sarebbe un altro discorso”.