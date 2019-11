Canovi: "Errore principale sul caos ritiro è stato di Ancelotti"

Il procuratore Dario Canovi ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, sul caos in casa Napoli: "E' stata un esempio macroscopico di come qualche volta una cattiva gestione possa portare a risultati disastrosi. Ancelotti ha sbagliato a dire che era contrario al ritiro, perché ha dato la giustificazione ai giocatori per disertarlo. Era giusto in quel momento. Il Napoli è nel caos generale perché nessuno fa quello che è giusto fare. Dirigenti che entrano nello spogliatoio alzando la voce credo sia uno degli errori più macroscopici che possa fare, perché c'è acora forte adrenalina. Doveva farlo dopo, senza imporre subito il proseguimento del ritiro".