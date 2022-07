Canovi: “Fossi nel Napoli punterei su Meret prendendo poi uno affidabile come Sirigu”

L’avvocato Dario Canovi è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv

© foto di Federico De Luca

L’avvocato Dario Canovi è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv: “Keylor Navas? Uno dei migliori portieri in circolazione e l’ha dimostrato anche tenendo fuori Donnarumma. Il problema non è l’età ma l’ingaggio: Navas guadagna 12 milioni netti, chi sta a Parigi e guadagna queste cifre non andrà mai via, il Psg ha due squadre e mezzo di titolari e nazionali, avrà difficoltà a vendere. Fossi nel Napoli punterei su Meret, prendendo poi uno affidabile come Sirigu. Poi sulla titolarità o meno del ruolo, bisognerebbe chiederlo a Spalletti…”