Canovi: "Icardi ha un ingaggio fuori portata per quelli che lo vogliono, tranne il Napoli..."

Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Dario Canovi.

Cavani idea per l’Inter? “Potrebbe. Ha un anno di contratto, tutto sommato i rapporti non sono idilliaci nello spogliatoio con altri calciatori. Potrebbe andare all’Inter. Ma trovo assurde situazioni come quelle di Icardi e Nainggolan. Oggi Icardi non ha mercato perché l’ingaggio è fuori portata di chi lo vorrebbe, a parte il Napoli”.