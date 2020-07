Canovi: "Il Lille ha ottimi contatti in Premier, non mi sorprenderebbe vedere Osimhen lì"

Alessandro Canovi, operatore di mercato ed esperto di calcio francese, si è così espresso circa Victor Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Al Lille sono grandi venditori e l'abbiamo visto l'anno scorso con Pépé. Ocampos ha tanti contatti con l'Inghilterra, per cui non mi sorprenderebbe se alla fine Osimhen dovesse andare in Premier League. Se ci fossero davvero queste sirene inglesi, il Napoli dovrebbe fare molta attenzione. Stiamo parlando comunque di cifre importanti, per questo secondo me servirà ancora tempo".