Canovi: “Il Napoli è la favorita per lo Scudetto per due motivi”

L’operatore di mercato Alessandro Canovi ha parlato a TuttoMercatoWeb.com.

Come sarà il mercato di gennaio?

“Quest’anno sarà molto interessante. Un po’ tutte si muoveranno per rinforzare gli organici”.

Scudetto: su chi punta?

“Perché non l’Atalanta? Però il Napoli per me è la squadra favorita perché ha gran parte dell’organico che ha vinto il campionato e un allenatore come Conte”.