Canovi: "Impossibile trovare un altro Koulibaly. Ho un dubbio su Meret"

© foto di Sara Bittarelli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Alessandro Canovi, agente Fifa.

Adl dovrebbe fare uno strappo alla regola per Koulibaly?

"Dal lato sportivo direi assolutamente sì, perché trovare un altro Kalidou è impossibile da trovare. Ha fatto tanta esperienza ed oggi è un calciatore completo. Dal punto di vista umano è lo stesso, è un ragazzo che merita. Mi auguro che non arrivino offerte inglesi, perché lì sarebbe difficile rifiutare".

Spalletti ha parlato di portieri bravi con i piedi come conditio sine qua non: può essere motivo di diatriba tra il tecnico ed Adl per il rinnovo di Meret?

"Bella domanda! Bisogna partire dalle caratteristiche dei due personaggi, Spalletti e De Laurentiis. Entrambi personalità fortissime, Adl ha dalla sua tutto il buono fatto in questi 18 anni. Meret è un buon portiere, ma bisogna capire come vuole giocare la squadra. Con la costruzione dal basso, forse, deve migliorare un po', ma la società ha il dovere di salvaguardare gli interessi economici, soprattutto gli investimenti importanti come quello fatto per Alex. In certe condizioni, l'allenatore deve capire la situazione economica del club, ma il tecnico toscano si è guadagnato voce in capitolo grazie alla grandiosa stagione passata in cui ha portato i suoi ragazzi a contendere lo Scudetto a Milan ed Inter. Bisogna trovare un compromesso".