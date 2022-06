Canovi: “Mertens chiede un bonus alla firma? E’ una prassi nata in America”

"Il giocatore è proprietario del suo contratto, se non volevi spendere i soldi per il bonus allora dovevi farlo firmare prima”.

© foto di Sara Bittarelli

Alessandro Canovi, agente, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Mertens ha richiesto 1.6mln di bonus alla firma? E’ una prassi che nasce in America con i giocatori che sono in scadenza, è come se fosse un’acquisizione del giocatore. Non esiste un cartellino, uno compra le prestazioni di un contratto di un giocatore. Il giocatore è proprietario del suo contratto, se non volevi spendere i soldi per il bonus allora dovevi farlo firmare prima”.