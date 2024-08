Canovi: "Osimhen non può restare, se accadesse gli agenti degli altri andrebbero alla porta di ADL"

vedi letture

L’avvocato e agente Dario Canovi commenta a Tmw la sessione di mercato svoltasi fin adesso.

“Fin adesso ha fatto bene l’Inter perché ha preso i calciatori che gli servivano spendendo poco o nulla; ha fatto cose buone la Juventus ma deve ancora fare qualcosa; benino il Milan come l’Atalanta il cui salto di qualità dipenderà se Gasperini farà rendere al massimo Zaniolo e la Roma ma occorrerà vedere cosa accadrà con il futuro di Dybala”. Così a TuttoMercato l’avvocato e agente Dario Canovi commenta la sessione di mercato svoltasi fin adesso.

E la Lazio?

“Ha preso un buon allenatore e la società sta facendo la squadra per lui. Potrebbe essere una delle sorprese”.

Come vede il Napoli di Conte?

“Ruota tutto attorno a Osimhen. Non ha acquirenti. Ma non può certo rimanere. Guadagna tanto per il Napoli, se dovesse restare gli agenti degli altri calciatori andrebbero alla porta di De Laurentiis”

Chi poteva fare di più?

“Direi la Fiorentina. Sono andati e andranno via calciatori importanti. Sta facendo ciò che mi aspettavo il Bologna, la partenza dei due calciatori più importanti però lo indeboliscono. Il Torino ha perso un calciatore importante come Buongiorno, che è uno dei più forti difensori italiani ma era il simbolo dei granata”.

E il Genoa che ha ceduto Retegui e potrebbe cedere anche Gudmundsson?

“Sto capendo poco il suo mercato. Si è indebolito”.

Chiusura mercato: non più il 30 alle 20 ma avanti fino alle mezzanotte.

“Succederà sempre che alle 23:30 qualcuno avrà qualcosa da fare…”.