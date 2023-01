Canovi: “Scudetto al Napoli? No, calma. Sono convinto che l’Inter possa provarci”

Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Dario Canovi.

© foto di Federico De Luca

“La Juve? Si sono comportati con arroganza. Quella delle plusvalenze era una prassi usata da molti club, ma così sfacciatamente nessuno”. Così a Tuttomercatoweb l’operatore di mercato Dario Canovi.

Il pensiero del tifoso della Juve: perché ai bianconeri si e agli altri no?

“Perché per gli altri non c’è la prova che fosse un sistema organizzato. Per la Juve si, ci sono delle intercettazioni in cui dei professionisti e qualche dipendente prendevano in giro la Federazione”.

Si aspetta altri coinvolgimenti?

“Mi risulta che altre Procure stiamo indagando. Possibile che qualcosa succeda. Mi aspetto che ci siano altre ripercussioni sulla Juventus”.