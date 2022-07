Canovi su Osimhen: “Si avvicina molto a Drogba, soprattutto per un aspetto”

"E’ in grado di ripercorrere quello che ha fatto Drogba".

Alessandro Canovi, agente, ha parlato ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Deulofeu ha fatto molto bene all’Udinese e potrebbe sostituire tranquillamente Mertens. Per il belga parla la sua storia, ma a volte conta l’aspetto economico, il Napoli ha aspettato fino all’ultimo per capire cosa succedesse con Mertens rispetto a quello che hanno fatto con Insigne. Deulofeu è un giocatore molto valido, i tifosi non devono essere preoccupati, a meno che non vengano venduti Koulibaly e Osimhen che sono due giocatori determinanti per il Napoli.

Osimhen nuovo Drogba? E’ in grado di ripercorrere quello che ha fatto Drogba. Soprattutto sotto l’aspetto della personalità e nel saper trascinare la squadra si avvicina molto all’ex Chelsea.

Cosa serve al Napoli sul mercato? Molto dipende se va via qualcuno, il Napoli ha 4-5 giocatori di assoluto valore che se rimangono potrebbe rimanere molto alto il livello della squadra. Forse manca qualcosina a centrocampo, siccome sono aumentate il livello delle partite ci vorrebbe qualche giocatore che riesca a sopperire l’assenza di qualche titolare”.