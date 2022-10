Capello a Sky: “Il Napoli può vincere lo scudetto perché ha spirito, gioco e voglia"

"Secondo me questa è una squadra che può dare fastidio a molti, anche in coppa”.

Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Show': "Il Napoli secondo me può vincere lo scudetto, perché è una squadra che ha spirito, gioco e voglia. Questo Napoli è stato costruito molto bene, e Spalletti è stato aiutato in tutto questo perché sono andati via Koulibaly, Mertens, Insigne, quelli che secondo tutti quanti erano quelli lì che facevano la differenza. Ai ragazzi quelli nuovi ha detto: ‘Io credo di più in voi. Facciamo vedere che non è vero’. Hanno trovato il momento positivo tutti quanti insieme, qualità, si sono sbloccati e si sono convinti. Secondo me questa è una squadra che può dare fastidio a molti, anche in coppa”.