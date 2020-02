Capello a Sky: "Quando il Barça fa così non ti diverti. Strano un errore di Messi..."

L'ex allenatore Fabio Capello ha analizzato a Sky Sport la prova del Napoli contro il Barcellona al San Paolo: "Quando il Barcellona gioca così, senza colpo di genio, non ti diverti. Ma mi ha meravigliato un errore di Messi quando era in contropiede. Non è da lui. Ma per la prima volta ho rivisto il Barcellona pressare subito, cosa che non faceva più".