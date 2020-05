Capello a Sky: "Serie A? Si riparta anche per dare un respiro diverso agli italiani"

L'ex allenatore della Juventus Fabio Capello è intervenuto ai microfoni di Sky in merito alla ripresa del campionato: "Non tutte le società sono sanissime e possono avere gravi problemi economici. C'è la necessità di far ripartire il calcio e dare un respiro diverso a tutti gli italiani. Il messaggio lanciato dalla Germania è chiarissimo. Non dimentichiamo che ci sono tantissimi lavoratori nel mondo calcistico".